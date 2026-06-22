Göztepe, futboldaki köklü tarihinin yanına voleyboldaki başarılarını da ekleyerek İzmir’in göğsünü kabartmaya devam ediyor. Altyapıda arka arkaya gelen başarılarla adından söz ettiren sarı-kırmızılı kulüp, şimdi de milli takımlara gönderdiği yeteneklerle çifte gurur yaşıyor. Parkenin genç sultanları geleceğe göz kırpıyor.

Yıldızlar kürsüye çıktı ve Duru milli formayı kaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esen Göztepe, turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak kürsüdeki yerini aldı. Bu büyük başarının hemen ardından kulübe bir müjdeli haber de milli takımdan geldi. İzmir temsilcisinin turnuvada göz dolduran genç liberosu Duru Zeren, sergilediği performansla U18 Milli Takımı kadrosuna seçilmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapı fabrikası sadece Duru ile sınırlı kalmadı. Takımın gelecek vadeden diğer isimleri Ada Gülaç, Öykü Öztürk ve Irmak Çalıkoğlu da sergiledikleri istikrarlı grafik sayesinde Ankara'da organize edilecek olan Milli Takım Gelişim Kampı’na davet edildi.

"Dört kategoride de Türkiye Şampiyonası'ndayız"

Kulübün uyguladığı doğru altyapı modelinin meyvelerini topladıklarını belirten Voleybol Altyapı Koordinatörü Tercan Gülsoy Karal, planlı çalışmanın önemine dikkat çekti. Karal, altyapıdaki bu sıçrayışı şu sözlerle özetledi:

"Dört farklı yaş kategorisinde de Türkiye Şampiyonası finallerine katılarak gücümüzü gösterdik. Hem A takımımıza hem de ay-yıldızlı ekiplere elit sporcular kazandırıyoruz. Son gelen Türkiye üçüncülüğü, doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtı. Bu başarılar, gelecekte çok daha büyük vizyonlara ulaşacağımızın net bir göstergesidir."

Göztepe, kurduğu bu güçlü sistemle Türk voleyboluna uzun yıllar hizmet edecek yeni bir jenerasyonun temelini sağlam bir şekilde atıyor.

