Trendyol Süper Lig’in İzmir ekibi Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına start verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı forvet Andre Henrique’yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşmeye imza atıldı.

Göztepe transferi duyurdu!

Yeni sezonda Süper Lig’e daha iddialı bir kadro ile girmeyi amaçlayan Göztepe, hücum hattını Brezilyalı golcü Andre Henrique ile takviye etti. Kulüpten tarafından gerçekleştirilen açıklamada, genç futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe katıldığı ifade edilirken, oyuncuyla 4+1 yıllık anlaşma sağlandığı da ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “Andre Henrique Göztepe’mizde! Kulübümüz, Brezilyalı hücum oyuncusu Andre Henrique ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı” denildi.

Bonservis bedeli göze çarptı!

Transferin mali detayları da belli oldu. Göztepe'nin, Andre Henrique’nin bonservisi için Brezilya ekibi Gremio’ya yaklaşık 2 milyon euro ödeme yapacağı ifade edildi.

Brezilya’dan Süper Lig’e transfer!

Aktif futbol hayatını Brezilya’da devam ettiren Andre Henrique, son olarak Hercilio Luz formasıyla kiralık olarak boy gösterdi.