Göztepe Voleybol, yeni sezon öncesindeki kadro planlaması çerçevesinde önemli bir transferi daha gündeme getirmiş oldu. İzmir ekibi, Rus orta oyuncu Anna Prasolova ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, 1999 doğumlu oyuncunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı terleteceği ifade edildi.

Önemli kulüplerde forma giydi!

Voleybol hayatına Rusya’da start veren Anna Prasolova, Dynamo-Academiya-RBM U20, Sparta Nizhny Novgorod, Yenisey Krasnoyarsk ve son olarak Tulitsa Tula takımlarının formasını terletti. Orta oyuncu mevkiinde forma giyen Prasolova'nın, tecrübesi ve fiziksel özellikleriyle Göztepe'nin yeni sezon hedeflerine önemli bir katkı vermesi bekleniyor.

Göztepe formasını terletecek!

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan transfer açıklamasında yeni oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu. Prasolova'nın yeni sezonda Göztepe'nin başarısı için mücadele edeceğinin altı çizildi.