Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye’nin en fazla olimpik branşına sahip olan Göztepe, geleceğin başarılı sporcularını yetiştiriyor. Onursal Başkan Mehmet Sepil, altyapılara ve olimpik branşlara verdiği destek ve önemle dikkat çekiyor. İzmir’de Göztepe’nin spor okulu faaliyetlerine yoğun ilgi olurken sporcular ve veliler spor salonlarına talep gösteriyor. Sıcakların artmasıyla Göztepe Spor Kulübü’nün yüzme kursları devam ederken lisanslı sporcular İzmir’de ve Türkiye Şampiyonası’nda yarışıyor.

“Göztepeli minik sporcular madalya kürsüsünde”

Türkiye 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Bölge Yüzme Şampiyonası, 3-5 Temmuz tarihlerinde Konya Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşti. 59 kulüpten 677 sporcunun katıldığı turnuvada Göztepe Spor Kulübü; 21 altın, 42 gümüş, 29 bronz ve 49 derece madalyası ile toplamda 141 madalya kazandı. Sarı-kırmızılıların bu başarısı takdir topladı. İzmir’in gururu olan başarılı sporcular göz kamaştırdı. Göztepe Spor Kulübü’nün Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz ise madalya alan minik sporcuları tebrik etti. İzmir temsilcisi futboldaki transfer gelirlerinin bir kısmını İzmir İnciraltı Spor Tesislerine ayırmak istiyor.