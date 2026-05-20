Süper Lig'i 6'ncı sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Göztepe, yeni sezon hazırlıkları dahilinde yönünü iç transfere çevirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, oyun yapısına önemli katkılarda bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile yola devam etme kararı aldı.

Yapılan görüşmelerin sonrasında 30 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye sokuldu ve kontratı 2026-2027 döneminin sonuna kadar uzatıldı.

"Şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz"

Sarı-kırmızılı kulüp, bu gelişmeyi taraftarlarıyla, "Kulübümüz, oyuncumuz Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak kontratını 2026-2027 sezonuna kadar uzatmıştır. Efkan Bekiroğlu'na şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." diyerek paylaştı.

1076 dakika sahada yer aldı

Geride bıraktığımız 2025-2026 döneminde Göztepe orta sahasının önemli isimlerinden biri olan Efkan, ligde toplamda 25 müsabakada yer aldı. Toplamda 1076 dakika sahada olan deneyimli oyuncu, hücum hattına verdiği destekle de dikkat çekti.

Dönem boyunca rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başaran orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarına da 3 gol pası vererek sayıya direkt katkı sağladı.