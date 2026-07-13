Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin en fazla olimpik branşlarına sahip olan Göztepe Spor Kulübü, başarıdan başarıya koşuyor. Yetiştirdiği sporcularla örnek olan sarı-kırmızılılar, İzmir’i ve ülkemizi temsil ediyor. Onursal Başkan Mehmet Sepil ve Olimpik Branşlar temsilcisi Deniz Durmaz desteklerini sürdürüyor. Artistik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, organizasyonu 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Milli sporcular Ferhat Arıcan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak'ın performansı, sarı-kırmızılı kulübe önemli bir başarı getirdi. Olimpiyat sporcusu Ferhat Arıcan, genç sporculara örnek olarak liderlik yapıyor.

“Göztepe’den dört altın madalya”

Şampiyonada Mehmet Ayberk Koşak, genel tasnif ve yer aleti kategorilerinde altın madalyaya uzanırken, halka aletinde de birinciliği elde etti. Kulplu beygirde ise Ferhat Arıcan altın madalya kazanarak Göztepe'nin dördüncü şampiyonluğunu getirdi. İzmirli sporcular Göztepe’nin büyük gururu oldu. Şampiyonadan sonra İzmir’e geri dönen sporcular kısa bir aranın ardından uluslararası organizasyonlar için çalışmalarına devam edecek.

“Çifte kürsü”

Kulplu beygir finalinde Göztepe sporcuları kürsüye damga vurdu. Ferhat Arıcan altın madalyanın sahibi olurken, Mert Efe Kılıçer gümüş, Mehmet Ayberk Koşak ise bronz madalya kazandı. Paralel bar kategorisinde mücadele eden Ferhat Arıcan, gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece deneyimli milli sporcu şampiyonayı bir altın ve bir gümüş madalya ile tamamladı.

“İzmir temsilcisinden 7 madalya”

Göztepe Spor Kulübü, Artistik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nı toplam 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak organizasyonun en başarılı kulüpleri arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyona sonunda milli sporcularını elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.