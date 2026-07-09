Son Mühür/Hüseyin Demir Süper Lig fikstür çekimi ile 2026-2027 sezonunun maç takvimi belli oldu. TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde yapılan organizasyona kulüp temsilcileri katıldı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi bugün gerçekleşti. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayan fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticileri katılım gösterdi. Göztepe Spor Kulübü'nün yöneticileri fikstür çekiminde yer aldı. Göz-Göz'lü yöneticiler fikstür çekiminin sonucunda mutlu olduklarını belirtirken 2026-2027 sezonunda Avrupa hedeflediklerini söyledi. Avrupa parolasıyla yola çıkan İzmir temsilcisi yeni transferlerin takıma dahil olmasıyla Slovenya'da kampa başladı.

"Süper Lig'de büyük heyecan başlıyor"

Göztepe Spor Kulübü’nün ilk rakibi Samsunspor oldu. Trendyol Süper Lig'de sezon 14 Ağustos'ta başlayan ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Süper Lig'e 21 Aralık 2026'da ara verilecek ve sezon, 15 Ocak 2027'de devam edecek. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlara sahne olana 2026 sezonundan sonra futbolseverler yeni sezonu merakla ve heyecanla bekliyor. Dünya Kupası'nda toplam 46 Süper Lig futbolcu yer alırken Avrupa'dan turnuvaya en çok oyuncu gönderen Liglerden biri oldu.

"Göz-Göz, Samsunspor deplasmanında"

İzmir temsilcisi, ilk maçında Karadeniz deplasmanında sahaya çıkacak. Samsunspor'un 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılan zemin çalışmalarının ilk haftaya yetişmeme durumu var. Çalışmalar yetişmezse karşılaşmanın farklı bir stadyumda oynanma ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Göz-Göz, ikinci haftada evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Göztepe, üçüncü haftada ise Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak. Göztepe’den fikstür çekimine takımın CEO’su Kerem Ertan ve yöneticiler katılım gösterdi. Göztepe Spor Kulübü, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı maçlarda seyirci rekoru kırıyor. İzmir temsilcisinin biletleri kapış kapış gidiyor. Göztepe'nin ilk yarıdaki maç fikstürünü sizler için hazırladık.

"Göztepe'nin maç fikstürü"

​1. Hafta: Samsunspor - Göztepe

​2. Hafta: Göztepe - Gençlerbirliği

​3. Hafta: Galatasaray - Göztepe

​4. Hafta: Göztepe - Gaziantep FK

​5. Hafta: Alanyaspor - Göztepe

​6. Hafta: Göztepe - Çaykur Rizespor

​7. Hafta: Eyüp - Göztepe

​8. Hafta: Kocaeli - Göztepe

​9. Hafta: Göztepe - Çorum FK

​10. Hafta: Fenerbahçe - Göztepe

​11. Hafta: Göztepe - Başakşehir

​12. Hafta: Erzurumspor - Göztepe

​13. Hafta: Göztepe - Trabzonspor

​14. Hafta: Kasımpaşa - Göztepe

​15. Hafta: Göztepe - Konyaspor

​16. Hafta: Diyarbakır - Göztepe

​17. Hafta: Göztepe - Beşiktaş