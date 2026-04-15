Lech Poznan’da yaz transfer döneminde kaleci Bartosz Mrozek’in takımdan ayrılmasının beklendiği ve yerine Mateusz Lis’in transfer edileceği öne sürüldü. Polonya basını, Lech Poznan’ın Göztepe ile görüşmelere başladığını ve transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığını aktardı. Kariyerinde 2015-16 sezonunda Lech Poznan’la sözleşme imzalayan ancak yalnızca U19 takımında forma giyebilen 29 yaşındaki kaleci, ülkesinde Miedz Legnica, Podbeskidzie Bielsko-Biala, Rakow Czestochowa ve Wisla Krakow takımlarında görev yaptı. Türkiye’ye 2021-22 sezonunda gelen Lis, ilk olarak Altay forması giydi. Ardından Southampton’a transfer olan tecrübeli file bekçisi, Fransa’da Troyes’da kiralık olarak oynadı. Son 3 sezonunu Göztepe’de geçiren Mateusz Lis, bu sezon sergilediği performansla Süper Lig’in en az gol yiyen kalecileri arasında yer aldı.

