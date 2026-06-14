Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’de vatandaşların uzun süredir dile getirdiği yol sorunu, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya tarafından bir kez daha sert bir dille eleştirildi.

Şehirdeki yolların halini ve yerel yönetimin açıklamalarını gündeme getiren Kaya, bu durumun bir beceriksizlik örneği olduğunun altını çizdi.

"Yerel yöneticilerde mazeret hiç bitmiyor"

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyenin mazeret üretme tarzına vurgu yaparak, "İzmir'deki bozuk yolların çukurların sorumlusu bulundu.

Yerel yönetimin asfalttan sorumlu genel müdürü çıkmış, 'Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle asfalt hizmetlerinde yavaşlama var' olduğunu söylemiş.

Hatırlarsanız susuzlukta inekler suçluydu, bozuk yollarda da Amerika ile İran suçluydu. Yerel yöneticilerde mazeret hiç bitmiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

"İcraat yok ama mazeret üretiminde dünya markası olmuş durumdalar"

Meydana gelen krizin küresel gelişmelerin dışında yerel yönetim anlayışıyla ilgili olduğunu söyleyen Kaya, belediyenin hizmet üretmenin dışında sürekli bahane bulduğunu öne sürerek,

"Ama asıl mesele şu: İzmir'in yollarını savaş bozmadı, İzmir'in yollarını beceriksizlik bozdu. Asıl kriz Hürmüz'de değil, asıl kriz belediyecilik anlayışında çünkü.

Çünkü ortada yıllardır devam eden bir gerçek var. Yol yok, plan yok, icraat yok ama maşallah mazeret üretiminde dünya markası olmuş durumdalar." ifadelerini kullandı.

"Her yıl biraz daha az hizmet, biraz daha fazla çukur"

Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllara göre asfalt döküm miktarlarını paylaşarak hizmette meydana gelen büyük orandaki gerilemeye dikkat çekti. Asfalt miktarındaki azalmanın tesadüf olmadığını söyleyen Kaya,

"Zaten rakamlar her şeyi anlatıyor. 2019 1 milyon 757 bin ton asfalt, 2020 929 bin ton, 2021 958 bin ton, 2022 773 bin ton, 2023 662 bin ton, 2024 473 bin ve 2025 387 bin ton. Her sene maalesef düşerek devam etmiş. Ama bu artık düşüş değil, kontrollü iniş yapan belediyecilik. Her yıl biraz daha az hizmet, biraz daha fazla çukur." diye konuştu.

"İzmir hizmet bekliyor, bunlar mazeret zincirine her gün yeni halka ekliyor"

İzmirlilerin günlük trafikte yaşadığı sorundan da bahseden Kaya,"Biz İzmirliler, arabayla giderken navigasyon değil, adeta mayın tarama sistemi kullanıyoruz. Çukura düşmeden eve kavuşmak başarı kriteri olmuş durumda.

Bir de utanmadan 'Hürmüz Boğazı' diyorlar. Sanki belediye asfaltı Bornova Şantiyesinden değil, tankerle Basra Körfezinden getiriyor. İzmir artık hizmet bekliyor. Bunlar ise mazeret zincirine her gün yeni bir halka ekliyor."