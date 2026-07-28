Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. İzmir temsilcisi, 19 olimpik branşla geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Göz-Göz’ün yüzme branşı son yarışmalarda önemli başarıla imza atıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle madalyaları toplayan İzmirli sporcular, madalya kürsüsünde tarih yazıyor. 28-30 Temmuz 2026 tarihlerinde Samsunda düzenlenen Türkiye Sporcu Eğitim Merkezleri(SEM) Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda Göztepe Spor Kulübü, adını altın harflerle yazdırdı. Göztepeli sporculardan Ata Sarıkaya, 100m Serbest branşında 00:53.09 yüzerek 17-18 Yaş Türkiye Şampiyonu olmuştur birinci oldu.



“Göztepeli sporculardan büyük başarı”

Türkiye Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Türkiye Finallerinde Göztepeli Zeynep Derin Güldemir; 100m Serbest branşında 01:01.87 yüzerek 14 Yaş Türkiye 2. oldu.Tanem Can Yavuzöz, 100m Serbest branşında 01:04.29 ile en iyi derecesini yüzerek 13 Yaş Türkiye 6. oldu. Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, "Sporcumuzu ve antrenör ekibimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.Samsun'da düzenlenmekte olan Türkiye Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Türkiye Finallerinde sporcularımızı büyük başarılara imza attı. Göztepe’nin ve İzmir’in gururu olan bütün sporcularımızla gururu duyıuyoruz” dedi. Göztepe Spor Kulübü’nün Başkanı Mehmet Sepil ve diğer yöneticiler de sporcuları tebrik etti.