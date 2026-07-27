Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren İzmir ekibi Göztepe Hentbol, kadro istikrarını korumak amacıyla çalışmalarına bir yenisini daha kattı. İzmir ekibi, pivot pozisyonunda forma terleten Nehirnaz Poyraz ile yola devam etme kararına vardı. Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, 2006 doğumlu oyuncuyla bir sezonluk yeni sözleşme imzalandığı açıkladı.

Bir sezon daha sarı-kırmızılı formayı terletecek!

Genç yaşına rağmen takımın gelecek planlamasında önemli isimlerden biri olarak dikkat çeken Nehirnaz Poyraz, 2026-2027 sezonunda da Göztepe formasını terletmeyi sürdürecek. Kulüp tarafından yapılan transfer duyurusunda, "Pivot pozisyonunda oynayan 2006 doğumlu oyuncu Nehirnaz Poyraz ile bir sezonluk daha sözleşme imzaladık. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar Nehirnaz." denildi.

Genç kadroya güvene devam!

Göztepe Hentbol, yeni sezon öncesinde iç transfer hamleleriyle kadro iskeletini korumayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, genç oyuncularına yatırım yapmayı devam ettirirken, Nehirnaz Poyraz'ın sözleşmesinin uzatılması da bu stratejinin önemli adımlarından biri olarak ifade ediliyor.