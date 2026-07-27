Yeni sezonda Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde boy gösterecek İzmir ekibi Göztepe Hentbol, önemli sponsorlarından Brew Mood Coffee & Tea ile iş birliğini sürdürme yönünde karara vardı.

Konak'ta bulunan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen imza töreniyle taraflar yeni sezon için anlaşma üzerinde mutabakata vardı. Yapılan protokol çerçevesinde Brew Mood, 2026-2027 sezonunda da erkek hentbol takımının formalarında göğüs sponsoru olarak kendine yer bulacak.

İmza töreninde iki isim!

Gerçekleştirilen imza törenine Brew Mood Coffee & Tea Kurucu Ortağı İsmet Demir ile Göztepe Hentbol Şube Başkanı Emre Artkıy katılım sağladı.

Taraflar, uzun yıllar boyu süren iş birliğinin sürmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, yeni sezonda da birlikte başarı hedeflediklerinin altını çizdi.

"En büyük destekçilerimizden biri oldular"

Göztepe Hentbol Şube Başkanı Emre Artkıy, Brew Mood'un kulübün zorlu süreçlerinde yanında olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Üç yıl önce birlikte çok güzel bir hikâye yazmak için yola çıktık. Bu sezon Süper Lig'e yükselmemizde en büyük destekçilerimizden biri Brew Mood ailesiydi. Kimsenin yanımızda olmadığı dönemde bize inandı ve bu yolculuğun en başından itibaren hikâyemizin bir parçası oldu. Bu birliktelik yalnızca bir sponsorluk değil; karşılıklı güvene, inanca ve ortak hedeflere dayanan çok değerli bir iş birliği oldu."

"Artık kendimizi bu ailenin içinde hissediyoruz"

Brew Mood Coffee & Tea Kurucu Ortağı İsmet Demir ise iş birliğinin üçüncü yılına varmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Demir, Göztepe camiasının bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, iş birliğini uzun yıllar sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kulübe ve emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür eden Demir, Göztepe ile birlikte büyümeye devam edeceklerini kaydetti.

