Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu sona erdi. Göztepe Spor Kulübü, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürürken yeni kadro yapılanmasında farklı bir planlamaya gidiyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov ile ekibi transferde düğmeye basarken yazın sıcak dakikalarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Göz-Göz, sambacı Heliton’un takımdan ayrılmasından sonra Kolombiyalı stoper Juan Felipe Aguirre’yi renklerine bağlamak istiyor.

“Göz-Göz’e Kolombiyalı stoper”

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre İzmir temsilcisi Athletico Paranaense forması giyen Kolombiyalı stoper Juan Felipe Aguirre'yi transfer listesine aldı. Fiziksel üstünlüğü ve defansif özelliğiyle dikkat çeken Kolombiyalı için Sport Rebuplic ekibinin başında yer alan Rasmus Ankersen ile kurmayları futbolcuyu mercek altına aldı. Bulgar teknik direktör ile sarı-kırmızılı yöneticilerin görüşmeleri devam ederken prensipte anlaşmak istenildiği öğrenildi. Göztepeli yöneticiler, transfer görüşmeleri için sıcak dakikalar yaşıyor.

“Göztepe’den Kolombiya’ya transfer çıkarması”

Süper Lig’de 2026-2027 sezonundan önce kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe Spor Kulübü, sambacı Heliton’un takımdan ayrılmasıyla savunma hattını korumayı hedefliyor. Bu sezon savunma performansı ve fiziksel üstünlüğüyle dikkat çeken Göztepe, Lig’in en az gol yiyen takımlarından biri olma yolunda ilerlemek istiyor. İzmir temsilcisi, önümüzdeki sezon Avrupa hedefini gerçekleştirmek için kadro yapılanmasında gücüne güç katmak istiyor. Göz-Göz, Brezilya Serie A ekiplerinden Athletico Paranaense'nin 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Juan Felipe Aguirre'yi için sona yaklaştı.

“Fiziksel üstünlüğü dikkat çekiyor”

Juan Felipe Aguirre, 1,86 m boyunda ve defans ile defans sağ pozisyonlarında görev alıyor. Göztepeli yöneticiler Athletico Paranaense ile temaslarını sürdürüyor. Kulübüyle 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan stoper bu sezon Paranaense formasıyla 36 maçta sahaya çıkarken 1 gol kaydetti. Kariyerine Kolombiya'nın Leones takımında başlayan Aguirre, daha sonra Celaya, Montevideo City Torque ve Atletico Nacional'da forma giyen 29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor.