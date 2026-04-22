Göztepe taraftar grubu Yalı, adını takımın doğduğu topraklar olan Güzelyalı semtinden alıyor. Denize sıfır yalılarıyla ünlü bu bölge zamanla değişse de grubun ismi bir hafıza taşı olarak varlığını koruyor. Sarı-kırmızılı camianın tribün ruhu, on yılları aşan bu isimle özdeşleşmiş durumda.

Göztepe Yalı grubu ne zaman kuruldu?

Yalı grubunun tribün faaliyetleri 1998'de başladı. İlk dönemde Güzelyalı çevresinde şekillenen oluşum, kısa sürede tüm Göztepe tribünlerinin önderliğini devraldı. 2005 yılında Göztepe Yalı Derneği kurulmasıyla birlikte grup resmi bir yapıya kavuştu. Dernek; deplasman organizasyonları, kulüp yıl dönümü etkinlikleri ve tribün koreografilerinin finansmanı gibi kritik görevleri üstleniyor. Aynı zamanda hentbol şubesinin kurulup yürütülmesinde de başrol oynadı.

Yalı taraftarının en belirgin özellikleri neler?

Göztepe Yalı grubunun öne çıkan yanı, kulübün en zor döneminde sergilediği fedakarlık. 2000'li yıllarda beş sezonda dört kez küme düşen Göztepe, amatör kümenin eşiğine kadar sürüklenmişti. Taraftar bu süreçte takımını bırakmadı, 3. Lig ve 2. Lig yıllarında bile tribünleri tıka basa doldurdu. Grubun sloganı "Armaya Sadakat Şerefimizdir" anlayışı bu dönemde kazanılmış bir ilkeydi.

İsyan Marşı nasıl doğdu?

Göztepe kültürünün en güçlü simgelerinden biri olan İsyan Marşı, 6 Eylül 2005 tarihinde Güzelyalı'daki Satranç Parkı'nda Yalı grubu üyeleri tarafından yazıldı. Marşın melodisi, Nazım Hikmet'in yazdığı ve Zülfü Livaneli'nin besteyle buluşturduğu "Karlı Kayın Ormanında" şiirinden ilham aldı. "Ant olsun ki döneceğiz" söylemiyle taraftarın dirilişine sembol oldu ve bugün Türk futbolunun en özgün tribün eserlerinden biri sayılıyor.

Göztepe taraftarının derbi tutkusu

Yalı grubunu şekillendiren bir diğer unsur da köklü rakip Karşıyaka ile yaşanan yoğun rekabet. İzmir derbisi, Türkiye'nin en gergin karşılaşmaları listesinde üst sıralarda yer alıyor. Taraftarın gündelik yaşamında bile bu rekabet belirleyici bir faktör. 1980 tarihli Göztepe-Karşıyaka mücadelesi döneminde dünya basınına konu olacak kadar ses getirmişti. Göztepe kimliğinin en keskin sınırı bu derbi üzerinden çiziliyor.