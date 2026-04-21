Göztepe ekibi bu hafta sonu Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'in 31. haftasına gelmişken 5 maçtır taraftarı önünde galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip bu maçı çıkış bileti olarak görüyor.

5 maçtır galibiyet yok!

İzmir temsilcisinin evinde kazandığı son maç olarak Fatih Karagümrük maçı oldu. Bu maç sonrası oynan Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarından kazanan çıkmazken Galatasaray maçında sarı kırmızılı ekip kaybetti.

"İkili averajda kim önde?"

Göztepe ekibinin ligi 5. sırada tamamlayıp Avrupa kupası biletine hak kazanması için Türkiye Kupası’nı ligde ilk 4 sırada bulunan takımlardan birinin kazanması gerekecek. Hali hazırda 43 puanı bulunan iki ekipten Başakşehir, genel averajdaki üstünlüğü sayesinde 5. sırada yer alırken; İzmir temsilcisi Göztepe hemen ardından 6. basamakta takipte. "İkili averajda kim önde?" sorusunun cevabı ise tam bir düğüm haline geldi. İki takımın bu sezonki randevularında taraflar birbirine üstünlük kuramadı.

Ligin son düzlüğüne girilirken her iki takımı da birbirinden sert maçlarlar karşı karşıya gelecek. Göztepe; ev sahipliğini üsteleneceği maçlar listesinde Antalyaspor ve Gaziantep FK, deplasmanda ise Trabzonspor ve Samsunspor ile karşı karşıya çıkacak.