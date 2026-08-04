Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, İzmir'in ulaşım geleceğinin planlanması gerektiğini söyleyerek, özellikle raylı sistem öncelikli çözümlerin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Muhammet Yılmaz: Kentin uzun vadeli ihtiyaçları birlikte değerlendirilmeli

Yayınladığı açıklamasında İzmir için düşünülen yeni ulaşım projelerinin toplu taşımayı güçlendiren bir anlayışla ortaya konulması gerektiğinin altını çizen DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, "İzmir'in ulaşım geleceği planlanırken çevresel etkiler, deprem güvenliği ve kentin uzun vadeli ihtiyaçları birlikte değerlendirilmelidir. Yeni ulaşım projeleri özel araç kullanımını artıran değil, toplu taşımayı güçlendiren bir anlayışla planlanmalıdır. Raylı sistem öncelikli çözümler kent ulaşımını daha sürdürülebilir hale getirecektir" şeklinde konuştu.

"Her proje bilimsel raporlarla desteklenmeli"

Son olarak, DEVA Partisi olarak, ortaya konulacak her projenin bilimsel raporlar ile desteklenmesi gerektiğini savunan Başkan Yılmaz, kentin yaşam kalitesini artıracak projeleri vatandaşla paylaşacaklarını vurgulayarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Her proje bilimsel raporlarla desteklenmeli, çevreye duyarlı ve deprem güvenliği açısından tüm kriterleri karşılayan bir anlayışla hayata geçirilmelidir. İzmir'in ulaşım, şehircilik ve yaşam kalitesini artıracak projeleri sahada vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdüreceğiz"