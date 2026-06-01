Sarı-kırmızı gençlerin Avrupa rüyası gerçek oldu. UEFA Youth League Final Play-Off Finali'nde Trabzonspor U19 takımıyla kozlarını paylaşan Göztepe U19, rakibini 3-1 devirerek adını Avrupa arenasına yazdırdı. Bursa Minareli Çavuş Tesisleri'nde oynanan nefes kesen mücadele sonunda Türkiye şampiyonluğuna ulaşan İzmir ekibi, önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Youth League’de temsil edecek.

Perdeyi Yusuf açtı Trabzon yanıt verdi

Karşılaşmaya adeta fırtına gibi giren Göztepe, henüz 4. dakikada aradığı golü buldu. Hakemin penaltı noktasını göstermesiyle topun başına geçen Yusuf Ali, soğukkanlı bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Erken gelen golün şokunu üzerinden atan Trabzonspor ise oyunu dengelemekte gecikmedi. Karadeniz ekibi, 16. dakikada Taha Emre İnci'nin şık golüyle skora dengeyi getirdi. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdiğinde sahada müthiş bir taktik savaşı vardı.

Sahne Fran Pah Gouhon’un

İkinci yarıda bambaşka bir Göztepe izledik. Oyunda ağırlığını iyice hissettiren İzmir temsilcisi, 54. dakikada sahneye çıkan Fran Pah Gouhon'un golüyle tribünleri ayağa kaldırdı ve durumu 2-1'e getirdi.

Bu golden sonra da vites düşürmeyen sarı-kırmızılı ekipte Gouhon, yıldızlaştı. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde fileleri bir kez daha sarsan fırtına forvet, farkı ikiye çıkararak galibiyeti perçinledi. Trabzonspor'un geri dönüş çabaları sonuç vermedi.

Savunma duvar ördü kupa İzmir’e gitti

Kalan dakikalarda Göztepe savunması rakibine geçit vermedi. Hatasız oynayan arka hat, Trabzonspor hücumcularını adeta kilitledi. Hakemin son düdüğüyle birlikte sahada büyük bir coşku seli yaşandı.

Trabzonspor’u 3-1 ile geçen Göztepe U19, hak edilmiş bir Türkiye şampiyonluğu ilan etti. Şimdi tüm şehir, gençlerin 2026-2027 sezonunda Avrupa'da estireceği fırtınayı bekliyor.