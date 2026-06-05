Hüseyin Demir/Son Mühür İzmir’in güzide spor kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü’nün taraftarları ve taraftar liderleri kuruluşunun 101. yılını kutlamak için bir araya geldi. Göztepe Karabağlar Derneğinde buluşan taraftarlar sarı-kırmızılıların doğum gününde kutlama planlarını organize ederek Göztepelilere önemli mesajlar ileterek Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Göz-Göz’lü taraftar grupları toplanarak kenetlendi.

“Taraftarlardan dev pankart”

Türkiye’nin en büyük taraftar gruplarından Göztepe, kutlamalardan önce meşale, fişek ve görsel ışık gösterileri için dev hazırlık yapıyor. 14 Haziran’dan önce sarı-kırmızılı taraftarlar Gürsel Aksel Stadyumu’nda 22 metrelik ve 15 metrelik ikidev pankart hazırlıyor. Hazırlanacak olan bu pankartlar Göztepe köprüsünde yer alacak. Lojistik destek ile kutlamaların daha sağlıklı bir ortamda olmasını temenni eden taraftarlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve kolluk kuvvetleriyle koordineli bir şekilde ilerliyor. İzmirliler ve futbolseverler heyecanla Göztepe’nin 101. yılındaki kutlamaları merakla bekliyor. Kutlamaların olduğu gün 14 Haziran’da İzmir’in 30 ilçesinden, şehir dışından birçok Göztepeli taraftar etkinliklerde yer alacak. İzmir körfezi, sarı-kırmızılı renklere bürünecek. Göztepe vapuru, geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine aynı şekilde; İzmir denizin semalarında süzülerek kuruluşunu büyük coşkuyla kutlayacak.

​“Göztepe’mizin 101. yılını hep birlikte kutluyoruz”

Ortak açıklamada bulunan Göztepeli taraftar grupları, Geçen sene Göztepe’mizin 100. yılımızı kutladık. Gerçekten çok güzel ve keyifli etkinlikler oldu. 101. yılımızda, geçen seneki etkinliklerin çoğu olmayacak. Yine taraftar grupları olarak biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Tribünlerdeki güneyiyle, kuzeyiyle, doğusuyla, batısıyla herkes 14 Haziran günü Göztepe’mizin doğduğu günde, o doğum gününü gökyüzünü aydınlatarak kutlayacak. Bu, İzmir'in hemen hemen her yerinden görülebilecek bir kutlama olacak. Umarım tatsızlık çıkmadan güzel bir şekilde ailelerin bulunduğu, çocukların güldüğü bir 14 Haziran yaşayacağız. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz, toplantılarımızı yapıyoruz. Gerekli altyapımızı, lojistik desteklerimizi oluşturarak İzmir’imizin ileri gelenleri, siyasileri ve iş adamlarıyla ilgili iletişimlerimizi güçlü tutarak 14 Haziran’ı en iyi şekilde kutlamaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

“İzmir Körfezi’nde görsel şölen”

Göztepeli taraftarlar, “Toplantımızda da değerlendirdiğimiz gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meşalelerimiz, havai fişeklerimiz ile 101. yılımızda İzmir körfezinde ışık gösterileriyle görsel bir resital sunacağız. Her şey bir arada, görsel olarak çok özel, çok güzel bir gün yaşayacağız. Göztepe’mizin doğum gününde tüm taraftar grupları kol kola, kardeşçe, dostça, hep birlikte o günün neşesini, tadını çıkaracağız. Ailelerimizle doğum günümüzde güzel bir görsel şov yapmak üzere bu işte toplanıyoruz” dedi.

“Çevre bilinciyle hareket edelim”

Göztepe Spor Kulübü’nün 101. yıl kutlamaları için taraftarlara önemli çağrılarda bulunan taraftar liderleri, “Bizim tek isteğimiz, bu sene de geçen sene olduğu gibi kavga gürültü olmasın. Kazasız bir şekilde taraftarlarımızın oradan ayrılmasını temenni ediyoruz. Coşku ve sevinci birlikte yaşayıp meşaleni yakıp, kutlamada bittikten sonra herkesin evlerine dağılmasını istiyoruz. Meşale konusunda hassasiyetimiz var. Meşale yandıktan sonra onları denize atmadan, yere dökmeden çevre bilinciyle hareket ederek sağlıklı bir şekilde bitirmek istiyoruz. Bu konuda taraftarlarımıza ve camiamıza sizlerin aracılığıyla iletiyorum” ifadelerini kullandı.