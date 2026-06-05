Son Mühür/ Osman Günden- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İzmir Meslek Yüksekokulu (İMYO), gerçekleştirdiği görkemli törenle mezunlarını yeni yaşamlarına yolcu etti. DEÜ Merkez Yerleşke Amfi Tiyatroda düzenlenen mezuniyet programına DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite üst yönetimi, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci yakını katıldı. Büyük bir coşkunun ve gururun bir arada yaşandığı törende, diplomalarını alan gençlerin istihdam süreçlerindeki avantajlarına ve akademi-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

"Bir Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olmak yaşam boyu taşınacak önemli bir gururdur"

Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, mezuniyetin bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, üniversitenin 1982'den bu yana 300 binden fazla mezun verdiğini ve bu mezunların ülkenin gelişimine büyük katkılar sağladığını ifade etti. Rektör Yılmaz, üniversitenin iş dünyasıyla kurduğu güçlü bağlar sayesinde öğrencilerin iş bulma kaygısını en aza indirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Dokuz Eylül Üniversitesi, kurulduğu 1982 yılından bugüne 300 binden fazla mezun vermiştir. Mezunlarımız; toplumsal, ekonomik, siyasi ve bilimsel alanlarda önemli başarılara imza atarak ülkemizin gelişimine katkı sağlamışlardır. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunları bugün toplumun her alanında görev almakta ve ülkemize hizmet etmektedir. Bir Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olmak, yaşam boyu taşınacak önemli bir gururdur.”

Okul birincisinden duygusal konuşma

İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şebnem Yaşar da güncellenen eğitim programlarıyla öğrencileri iş yaşamına en iyi şekilde hazırladıklarını belirtti. Sektörel iş birliklerine değinen Rektör Yılmaz ise konuşmasında ailelere seslenerek, “Öğrencilerimizin en büyük endişelerinden biri mezuniyet sonrasında iş bulma kaygısıdır. Ancak öğrencilerimiz, iş dünyasıyla kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde daha eğitim hayatlarının başında sektörle tanışıyor. Bu sayede meslek profesyonellerinin deneyimlerinden yararlanarak kariyerlerini daha bilinçli planlayabiliyorlar. Ailelerin gönlü rahat olsun; DEÜ, sektördeki en yüksek istihdam oranlarına sahip üniversitelerden biridir,” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından mezunlar adına kürsüye çıkan Elektronik Teknolojisi Programı öğrencisi ve okul birincisi Elis Aydın, başarısını şehit polis memuru olan babasına armağan ettiğini söyleyerek salonda duygusal anlar yaşattı. Tören, Aydın'ın yaş kütüğüne plaket çakması ve mezunların kep atma seremonisiyle son buldu.