Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, yeni sezona Avrupa parolasıyla başlıyor. 2025-2026 sezonunda ligi 6.sırada bitiren sarı-kırmızılılar, Slovenya’da kampa başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde hazırlıklarını sürdüren İzmir temsilcisini hazırlık maçlarına çıkacak. Göztepe, Slovenya kampının ilk antrenmanında yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sar-kırmızılılar günü savunma-hücum varyasyonlarıyla tamamladı. Göztepe’nin U19 takımında forma giyen Salem Bouajila için Avrupa takımlarından ciddi teklifler geliyor. İzmir temsilcisi Macaristan temsilcisi Ujpest'ten gelen 500 bin euroluk transfer teklifini geri çevirdi. Göztepeli yöneticilerin genç forvetin bonservis değerinin artmasını bekliyor.

“Salem Bouajila’nın sözleşmesi 2030’a kadar devam ediyor”

Göztepe Spor Kulübü, sezonun ilk yarısında A Takımda ikinci yarısında ise U19 takımda kiralık olarak forma giyen genç oyuncu Salem Mounir Bouajila'nın satın alma opsiyonunu kullandı. UEFA Gençlik Ligi'ne katılma hakkı kazanan Göztepe U19 takımında geride kalan sezonda 17 gol kaydeden Salem Mounir Bouajila'nın satın alma opsiyonunu kullanan sarı-kırmızılılar, oyuncunun 1 yıl kulüp opsiyonlu olmak üzere 2030+1 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giymeye devam etmesini sağladı. Göztepe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Salem'e sarı-kırmızı formamız altında nice başarılar diliyor, birlikte daha birçok güzel anı paylaşmayı temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Salem 17 golle dikkat çekti”

Geçtiğimiz sezonda U19 Takımı formasıyla başarılı bir grafik sergileyen genç oyuncu, 17 gole imza atarak takımının en etkili isimlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekti. Göztepe U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'ne katılma hakkı elde ettiği sezonda ortaya koyduğu performans, oyuncunun bonservisinin alınmasında önemli etkenlerden biri olarak ifade edildi. Tunuslu gençlerin umudu olan genç futbolcunun en büyük hedefi Tunus A Milli Takımında forma giymek. Ülkesinde genç yeteneklere ilham olan futbolcu Göztepe Spor Kulübü’nde kendisini motive ettiği için sarı-kırmızılılarla uzun yıllar devam etmek istiyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un genç forvete bu sezon süre vermesi bekleniyor.