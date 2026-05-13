Göztepe SK’da taraftarlar bir ilki yaşayacak. Geri sayım başlarken, Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadı’nda ilk konseri semtte büyüyen Gazapizm verecek. 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü ünlü rapçi Gazapizm, unutulmaz bir deneyim yaşatacak. İzmir halkı ve Göztepeli taraftarlar Gazapizm'in eşsiz konseriyle buluşmak için gün sayarken, ünlü rapçi sosyal medya hesabı üzerinden bir çağrıda bulundu.

Gazapizm'den ek sefer talebi!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çağrıda bulunan Gazapizm, "Sevgili ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi. İzmir'in stadyum konseri hasretinin bittiği, Gürsel Aksel Stadı'nın ilk konserine ev sahipliği yapacağı, şehrin her yerinden insanların orada olacağı 16 Mayıs Cumartesi gününde, ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına ek sefer ve sıklık güncellemeleri talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölge esnafına da çağrıda bulunan Gazapizm, "Ayrıca tüm Güzelyalı esnafından konser gününe özel öğrenci arkadaşlarımıza makul indirimler yapmalarını rica ediyorum çünkü kocaman bi sofra demiştik mahallenin ortasında." dedi.