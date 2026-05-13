Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanacak. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İzmir ekibi Göztepe, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Kritik ve zorlu mücadele 16 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda taraftarı önünde Gaziantep FK'yı 2-1 ile geçen sarı kırmızılı İzmir ekibi, son haftada da galibiyet alarak ligi güzel bir şekilde bitirmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde İzmir temsilcisi Göztepe, antrenmanlarını sürdürdü.

Urla'da tempolu antrenman!

Sarı kırmızılı İzmir ekibi, Samsunspor maçı hazırlıklarını Urla 'da sürdürdü. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Göztepe, antrenmana ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde takım pas çalışması gerçekleştirirken, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirildi.

