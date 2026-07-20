Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü’nün şampiyon U19 takımı önümüzdeki sezon Avrupa’da mücadele edecek. İzmir takımlarını ilk kez Avrupa’da temsil edecek olan Göztepe Spor Kulübü’nün gençlerinde yeni kadro yapılanması dikkat çekiyor. Kaptan Efe Can Metre, gelecek sezonda Kırıkkale FK takımında forma giyecek. Salem Bouajila ise Muğlaspor’da oynayacak. Sarı-kırmızılıların 2007 doğumlu Fil Dişi Sahilleri doğumlu genç oyuncusu Pah Franck Gouhon ile yönetim sözleşmeyi uzattı. Kıvrak çalımları ve oyun görüşüyle dikkat çeken kadife ayak Pah Frank, sarı-kırmızılı camiaya olan yakınlığı ve sevgisiyle biliniyor. Taraftarların bağrına bastığı Pah Frank, Göztepe’de devam edecek. Edinilen bilgilere göre Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, genç oyuncuyu bazı antrenmanlarda denemeye alacak.

“Göztepe, Pah Franck ile yola devam ediyor”

U19 Ligi'nde Play-Off şampiyonu olarak ülkemizi gelecek sezon Avrupa'da temsil edecek Göztepe'nin o kadrosunun parlayan isimlerinden olan orta saha oyuncusu Pah Franck Gouhon ile sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki Fildişi sahilli oyuncunun gelecek sezon U19 Takımında forma giyeceği öğrenildi. Geçen sezon 12 maçta U19 takımı formasını giyen ve gösterdiği başarılı performansla takdir alan genç futbolcunun zaman zaman A takımla da idmanlara çıkacağı öğrenildi. Bilindiği üzere U19'da parlayan oyunculardan bir diğeri olan Salem Bouajila, kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'la anlaşmıştı.