Son Mühür - Yaklaşık 8 yıldır kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan saha zemini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün talimatıyla 2 Haziran’da başlayan çalışmalar kapsamında baştan aşağı yenilendi. Yaklaşık 45 santimetre derinlikte kazılan sahada altyapıdan üst yapıya kadar tüm unsurlar elden geçirildi.

Modern altyapı ve hibrit çim teknolojisi

Çalışmalar çerçevesinde stadın drenaj, ısıtma ve sulama sistemleri uluslararası standartlardaki modern ekipmanlarla tamamen değiştirildi. Yeni drenaj kanallarının oluşturulmasının ardından yurt dışından getirilen doğal rulo çimler sahaya serildi. Zemin yenileme sürecinin son halkası olan hibrit çim çakma işlemine ise başlandı.

İlk iç saha maçına hazır olacak

Yürütülen projeye ilişkin bilgi veren yüklenici firmanın Spor Alanları Proje Direktörü İlker Kizir, mevcut zeminin ömrünü tamamlaması nedeniyle altyapı dâhil geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Ekiplerin yoğun mesaisiyle sürdürülen modernizasyon işlemlerinin, yeni sezonun ilk iç saha mücadelesi olan Göztepe randevusuna kadar eksiksiz tamamlanması planlanıyor.