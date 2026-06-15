Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Göztepe, kaleci transferinde rotayı yerli ve gelecek vadeden bir isme çevirdi. Geçen sezon kaleyi koruyan Mateusz Lis'in takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışına giren İzmir temsilcisi, Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş'ı transfer listesinin ilk sırasına ekledi. Yeşil-beyazlı kulüple 1 yıl daha mukavelesi bulunan ve sergilediği performansla Süper Lig'in dev kulüplerinin dikkatini çeken genç kalecinin transferi için kulüpler arası görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Genç eldiven 1 numara olmak istiyor

Transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline gelen Deniz Ertaş'ın kariyer planlaması, transfer sürecinde belirleyici rol oynayacak. Başakşehir ve Trabzonspor gibi kulüplerin de yakından takip ettiği 21 yaşındaki kalecinin, gideceği yeni takımda ikinci kaleci rolünde kalmak istemediği ve doğrudan birinci kaleci olarak sahaya çıkabileceği bir projede yer almayı hedeflediği öğrenildi. Konyaspor yönetiminin ise İzmir doğumlu genç yeteneği gelecek sezon sonunda bonservissiz bir şekilde kaybetmemek adına gelen cazip teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ve masadaki seçenekleri dinleyeceği ifade edildi.