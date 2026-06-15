Yeni sezon öncesi kadro planlamasına hız veren Göztepe'de, iç transferin en çok merak edilen isimlerinden biri netlik kazandı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, geride kalan sezonda taraftarların performansını en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Tunuslu sol bek Amin Cherni'nin takımda kalması yönünde futbol yönetimini elinde bulunduran Sport Republic’e resmi raporunu sundu. Bulgar teknik adamın, geçen sezon tüm Süper Lig maçlarında ilk 11’de şans verdiği 24 yaşındaki oyuncunun yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ve yeni sezonda çok daha iyi bir grafik çizeceğine inandığını yönetime ilettiği bildirildi.

Süper Lig'in en istikrarlılarından oldu

Geçen yaz transfer döneminde Fransa Lig 2 ekiplerinden Laval’dan kadroya dahil edilen Amin Cherni, taraftar tepkilerine rağmen istatistikleriyle Süper Lig’in en istikrarlı isimleri arasında yer almayı başardı. Geride kalan sezonda 34 lig maçının tamamında ilk 11’de sahaya çıkan ve toplam 3008 dakika süre alarak takımın vazgeçilmezi olan Tunuslu oyuncu, sezonu 4 asistle tamamladı. Öte yandan, sol bekte görev yapan deneyimli kaptan İsmail Köybaşı’yı teknik ekibe dahil etmeyi planlayan Göztepe yönetiminin, Stoilov'un kalmasını istediği Cherni’nin yanına alternatif bir sol bek takviyesi yapmak için transfer piyasasındaki arayışlarına başladığı öğrenildi.