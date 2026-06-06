İzmir’in başarılı basın yayın kuruluşlarından İZ Gazete’ye bir saldırı girişimi gerçekleşti. Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan İZ Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, Konak’ın Akdeniz Mahallesi’nde bulunan ofislerinin kapısının zorlandığı kamuoyuna duyurdu. Zorlanan kapının görüntüsünü paylaşan Kartal, söz konusu yaşanan olayla ilgili şikayet başvurusunda bulunduklarını ifade etti.

“Bir adım geri atmamızı sağlamaz”

Gelişmelere dair ayrıntılı bilgilendirmeyi ilerleyen saatlerde yapacağını aktaran Ümit Kartal, bu müdahale karşısında geri adım atmayacaklarının altını çizdi. Kartal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün mesai saatleri dışında, gazetemizin kapısı zorlanmış. Sabah işe gelen arkadaşlarımızın çektiği fotoğraf bu. Görüntülerden matkap vb aletler kullanıldığı da anlaşılıyor. 10 yıllık gazetemize şimdiye kadar hiç ‘hırsızlık’ girişimi dahi olmadı. Dün de gazetemizin bulunduğu iş merkezinde bizim ofisimiz dışında hiçbir girişim yok. Arkadaşlarımız güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor ve konuya dair şikayetimizi yaptık. Süreçle ilgili daha detaylı açıklamayı ilerleyen saatlerde paylaşacağız. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim: Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da herhangi bir tehdit ve gözdağı girişimi doğru bildiğimizi söylerken bir adım geri atmamızı sağlayamaz! Gözümüzü budaktan, sözümüzü dudaktan sakınacak değiliz!"

Geçmiş olsun İZ Gazete!

Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına karşı her türlü çirkin saldırıyı kınar; İZ Gazete ekibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal’a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Kandemir Medya ailesi olarak özgür basının ve meslektaşlarımızın sonuna kadar yanındayız.