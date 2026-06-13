Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 101.yılını şanla, şerefle, coşkuyla kutlayacak. Göztepe’de meşaleleri yakma vakti geldi. 14 Haziran 1925’te kurulan sarı-kırmızılılar, doğum gününü büyük coşku ve heyecanla kutlayacak. Göztepeli taraftarların günlerce hazırladıkları dev pankartlar, Göztepe köprüsünde yer alacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nun altında yoğun çaba, emek ve gayretlerle hazırlanan; 22 metrelik ve 15 metrelik iki ayrı dev pankart olacak. Pankartlar yaşamını yitiren Göztepelilere vefa örneği olması için hazırlandı.

“Göztepe Köprüsüne iki dev pankart”

Göz-Göz’lü taraftar grupları İzmir’de bulundukları ilçelerde toplanarak Güzelyalı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda saat 19:25’de bir araya gelecek. Taraftar gruplarının liderleri kitleleri organize ederken sahilde büyük görsel şov olacak. Işık gösterileri ve müzik dinletisiyle Göztepeli taraftarlar, kulübün kuruluşunun 101. Yılını kutlayacak. Taraftarlar marşlar eşliğinde ellerinde meşalelerle Göztepe sahilini sarı-kırmızılı renklere bürüyecek. Binlerce Göz-Göz’lü saat 22:00’da meşale yakacak. Göztepeli taraftar liderleri ve gruplar sosyal medya hesaplarında çağrıda bulunarak organizasyonun sağlıklı bir şekilde sona ermesini temenni ederek çevreyi ve doğayı kirletmemelerini rica etti. Kutlamalarda yoğun bir güvenlik önlemi olacak. Olası sorunlara ve problemlere karşı binlerce kolluk kuvvetleri 7/24 alanda olacak.

“Göztepe’nin meşalesi İzmir’i aydınlatacak”

Taraftarlar Göztepe sahilde yer alırken saat 19.25'te Üçkuyular İskele'den hareket edecek teknelerle denize açılacak Göztepeli sporcular, yöneticiler ve protokol üyeleri, kutlamalara İzmir Körfezi'nden katılım sağlayacak. Başkan Mehmet Sepil, idari yönetim, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti il başkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının vapurda yer alması bekleniyor. Göztepe’den İsmail Köybaşı, altyapı sporcuları, basketbol ve voleybol takımlarından yer alan sporcular vapurda yer alacak. Işık gösterileri, denizde oluşturulacak kortej ve Gürsel Aksel Stadı'nın çatısında yakılacak meşalelerle İzmir’de büyük heyecan ve coşku olacak. Kutlamaların finali ise saat tam 22.00'de gerçekleştirilecek. Göztepe taraftarının yıllardır sürdürdüğü gelenek, bu yıl da aynı heyecanla yaşatılacak. Göz-Göz sevdalıları sahil boyunca yakacakları binlerce meşaleyle İzmir'e unutulmaz bir gece daha yaşatacak. Geçen yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan Göztepe Spor Kulübü, İzmirlilere inanılmaz bir atmosfer sundu. Yine bu yıl aynı heyecan ve tutkuyla sarı-kırmızılılar doğum gününü kutlamak istiyor.