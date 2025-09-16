Göztepe’nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bu sezon 900 bin Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Juan, tam 200 gündür gol atamıyor. 23 yaşındaki Brezilyalı golcü, son golünü geçen sezon Samsunspor maçında kaydetmişti.

Göztepe, Juan’dan Beklediği Golleri Alamıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon ilk 5 haftada iyi bir performans sergileyerek 9 puan topladı ve ligde 4. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak Avrupa hedefini sürdürüyor. Skor anlamında da oldukça verimli bir görüntü çizen Göztepe, toplamda 7 gol attı. Bu gollerin bir kısmını yeni transferler kaydederken, takımın golcüsü Juan’ın 200 gündür gol atamaması ise büyük bir hayal kırıklığı oluşturuyor.

Juan, Son Golünü Samsunspor’a Atmıştı

Göztepe’nin geçtiğimiz sezon Southampton’dan kiralık olarak transfer ettiği Brezilyalı golcü Juan, son golünü geçen sezonun 26. haftasında Samsunspor’a karşı atmıştı. O günden sonra gol sevinci yaşayamadı. Juan, son olarak Kayserispor maçında gol atmış olsa da ofsayt nedeniyle bu golü geçerli sayılmadı.

Göztepe’nin Juan’a Yüksek Beklentisi

Bu sezon 4 maçta toplam 313 dakika süre alan Juan, Göztepe camiasının büyük beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. 23 yaşındaki forvet, takımda gol yükünü taşıması beklenen isimlerden biri. Ancak gol yollarındaki suskunluğu, taraftarları ve yönetimi endişelendiriyor.

Juan’ın Bonservisi Alındı

Geçtiğimiz sezon Southampton’dan kiralık olarak kadroya katılan Juan, bu yaz döneminin sonunda 900 bin Euro bonservis bedeliyle Göztepe'ye transfer oldu. Brezilyalı golcüyle 2029 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalandı. Ancak, Göztepe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Juan’ın gol atamama serisi devam ediyor.