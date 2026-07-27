Sarı-kırmızılılar, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki ikinci maçına çıkıyor. Linz kentinde oynanacak mücadelede, Dünya Kupası sürecinin ardından takıma katılan isimlerin de sahada yer alması bekleniyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar başlama saatine ve yayın organına odaklandı.

GALATASARAY VENEZİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Venezia FC karşılaşması, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü Avusturya’nın Linz kentindeki Hofmann Personal Stadion’da oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak.

GALATASARAY VENEZİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sarı-kırmızılı ekibin İtalya temsilcisi Venezia FC ile yapacağı hazırlık maçı, Türkiye’de S Sport Plus platformundan canlı yayımlanacak.

Maçın temel bilgileri şu şekilde:

Maç: Galatasaray - Venezia FC

Tarih: 27 Temmuz 2026 Pazartesi

Saat: 21.00 (TSİ)

Stadyum: Hofmann Personal Stadion

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Yayın: S Sport Plus

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI VE KAMP PROGRAMI

Yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor’u 5-1 mağlup eden Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk karşılaşmasında ise Monza’ya 2-0 kaybetti. İki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, Venezia mücadelesiyle Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul’a dönecek.

Hazırlık karşılaşmaları İstanbul'da devam edecek. Galatasaray, RAMS Park’ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes, 8 Ağustos Cumartesi günü ise İspanya ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY VENEZİA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

2026 FIFA Dünya Kupası süreci nedeniyle kampa geç katılan ve Monza maçında dinlendirilen Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Leroy Sané ve Barış Alper Yılmaz’ın Venezia karşısında süre alması bekleniyor. Okan Buruk'un oyuncuların fiziksel durumunu görmek adına geniş bir rotasyon uygulaması öngörülüyor. Son antrenmanda takımdan ayrı çalışan Wilfried Singo’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Singo, Lesley, Torreira, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.