Osman Günden/Son Mühür - Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Eylül Cuma günü saat 09:30’da Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak. 80 gündür tutuklu bulunan Soyer, bu duruşmada ilk savunmasını yapacak.
Tunç Soyer İlk Kez Savunma Yapacak
Tutukluluğunun 80. gününde hakim karşısına çıkacak olan Tunç Soyer, duruşma tarihini ve savunma yapacağını sosyal medya hesabından paylaştı.
"Dilerim Özgürlüğüme ve Sizlere Kavuşurum"
Soyer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“19 Eylül Cuma saat 9:30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda, 80 günlük devri alemin sonunda, ilk kez savunmamı yapacağım.
Dilerim cezaya dönüştürülen tutukluluğumuz son bulur.
Dilerim özgürlüğüme ve sizlere tekrar kavuşurum.”
Ne Olmuştu?
Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen bazı ihaleler ve projelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Soyer, çıkarıldığı mahkemede “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanarak İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.