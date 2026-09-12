İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçti. Ekipler, 9 Eylül'de Arıkbaşı, Camii ve Mektep mahallelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde iklimlendirme sistemi kurulmuş

Ekipler tarafından adreslerde gerçekleştirilen detaylı aramalarda 1 kilo 100 gram kokain, 60 gram metamfetamin, 70 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin evlerin içerisinde kenevir yetiştirmek amacıyla iklimlendirme sistemiyle özel bir düzenek oluşturdukları tespit edildi.

8 şüphelinin işlemleri sürüyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınarak ilçe jandarma komutanlığına getirilen 8 şüphelinin buradaki sorgusu devam ediyor. Şüphelilerin jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.