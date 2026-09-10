Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, sezonun ilk maçına cumartesi günü Kahramanmaraş karşısında çıkıyor. 2026-2027 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, yeni transferleri ve sponsorlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon sponsoru olan CeyBer ile Göztepe yoluna devam ediyor. İzmir temsilcisine Isonem isim sponsoru olurken CeyBer ise forma sırt sponsoru oldu.

“Bu yolculuğu omuz omuza sürdürmek istiyoruz”

Törene Basketbol Şube Genel Menajeri Onur Aksoy ile CeyBer Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Civelek katıldı. İmza töreninde konuşan Genel Menajer Onur Aksoy, “CeyBer ile üç senedir sürdürdüğümüz çok değerli bir iş birliğimiz var. Bu sezon da bu birlikteliği daha da güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimiz her geçen yıl büyürken, CeyBer’le gerçekleştirdiğimiz iş birliği de aynı şekilde büyüyerek devam ediyor. Bu güçlü birliktelik bizim için gerçekten çok kıymetli. İnşallah sezon sonunda birlikte Süper Lig hedefimize ulaşarak bu yolculuğu uzun yıllar omuz omuza sürdürmek istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği için CeyBer ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Göztepe’ye sponsor olmaktan gurur duyuyoruz”

CeyBer Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Civelek ise sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerek, “Tamamı genç çalışanlardan oluşan dinamik bir şirketimiz var. Sporun gençler üzerindeki olumlu etkisi tartışılmaz. İzmir’in en köklü kulüplerinden biri olan Göztepe’mize üç yıldır sırt sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İzmir’den globale uzanan bir marka olan CeyBer’in üçüncü yılında da desteğiyle Göztepe’mizin bu sezon çok daha büyük başarılar kazanacağına olan inancım tam” ifadelerini kullandı.

“İzmir merkezli çağrı merkezi”

2016 yılında İzmir’de kurulan CeyBer, çağrı merkezi ve yapay zeka hizmetleri sunan bir teknoloji partneridir. Perakende & E-Ticaret, Finans, Sağlık, Lojistik & Otomotiv gibi birçok sektöre 17+ dilde hizmet vermektedir. Yapay zeka, veri analitiği ve otomasyon teknolojileriyle müşteri deneyimini ve memnuniyetini geliştirirken, markaların dijital dönüşümünü destekleyerek operasyonlarını optimize etmelerine ve global ölçekte büyümelerine katkı sağlamaktadır.