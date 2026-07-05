İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda sarı kodlu uyarı verilen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı. Muğla ve Antalya’nın iç kesimleriyle Denizli’nin güneyi, ayrıca Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

10 il için sarı kodlu uyarı



İçişleri Bakanlığı'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda sarı kodlu uyarı verdiği 10 il şöyle

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Muğla

Antalya

Denizli

Isparta

Burdur

İzmir'de hava nasıl olacak? (5-6 Temmuz 2026)

İzmir’de 5 Temmuz 2026 Pazar günü güneşli ve sıcak bir hava hakim olurken, gün boyunca termometrelerin 34 ila 35 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 59 seviyelerinde kalacağı ve rüzgar hızının saatte ortalama 9 kilometre civarında eseceği kentte, sıcak hava dalgası yeni haftada da etkisini sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü ise İzmir genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklığının gece saatlerinde 23 dereceye kadar düşeceği, gündüz ise yine 34-35 derece bandında kavurucu bir seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle pazartesi günü etkili olacak aşırı sıcaklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.