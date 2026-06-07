Son Mühür/ Osman Günden- İzmirli çocuklar, büyüklerin kirlettiği dünyaya meydan okuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı iklim seferberliği kapsamında 8 pilot okulda eğitim alan yüzlerce öğrenci, çevre krizine karşı somut adımlar atmak üzere harekete geçti. Sadece sınıflarda kalmayan bu hareket, kısa sürede dalga dalga büyüyerek tam 10 bin kişiye ulaştı. Küçük eller, devasa bir farkındalık hareketi başlattı.

Okullarda gizli ajanlar görevde

Çocuklar, gokullarında adeta birer çevre müfettişine dönüştü. Kimisi "Enerji Dedektifi" oldu boş sınıfların lambalarını söndürdü, kimisi "Su Kahramanı" apoletini takıp sızdıran muslukların peşine düştü. Proje kapsamında 549 öğrenci önce iklim krizi ve çocuk hakları üzerine sıkı bir eğitimden geçti. Ardından her okul kendi cephesini seçti. Atık piller toplandı, tek kullanımlık plastiklere savaş açıldı, beslenme çantalarına kadar sürdürülebilir tüketim kuralları getirildi. Bahçedeki sokak hayvanları bile unutulmadı. Onlar için de su ve mama kapları hazırlandı.



Etki çemberi katlanarak büyüdü

Proje, yerel sınırları da aşarak küresel bir vizyonla birleşti. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, dünya çapında bilinen AIESEC kuruluşuyla iş birliği yapıldı. "Dünyanın En Büyük Dersi" projesi kapsamında yetiştirilen 30 genç eğitmen, bin 500 çocuğun kapısını çaldı. Sürece veliler, öğretmenler ve komşular da dahil olunca ortaya devasa bir ekosistem çıktı. Toplamda iki binden fazla öğrenciyle birebir temas kuruldu.



"Biz değişirsek toplum değişir"

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen büyük kapanış toplantısında, iklim kahramanları yıl boyunca yaptıkları çalışmaları akranlarıyla paylaştı. Sertifikalarını alan çocuklara büyüklerden de tam destek geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, çocukların sadece geleceğin değil bugünün de ortağı olduğunu söylerken, Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ise çocukların gücünü şu sözlerle özetledi: “Siz değişirseniz bizi değiştirirsiniz, biz değişirsek toplum değişir.”