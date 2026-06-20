Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet arttı. Tüm takımlar transferde kolları sıvadı. Önümüzdeki sezon Avrupa hedefiyle yola çıkan Göztepe Spor Kulübü, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.Geçtiğimiz sezonlarda hücum bölgesinde alternatif sıkıntısı yaşayan İzmir ekibinde, yeni transferlerin ardından bazı golcü oyunculara Avrupa ve Güney Amerika'dan ilgi olduğu belirtildi. Başkan Rasmus Ankersen ile teknik direktör Stanimir Stoilov’un görüşmeleriyle transfer çalışmalarına önemli gelişmeler yaşanıyor. Göz-Göz’ün Slovenya kampından sonra savunma hattına bir transfer yapması bekleniyor.

“Göztepe’nin hücum hattı güçlendi”

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'un ardından Brezilyalı forvet Andre Henrique ile de 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. İki oyuncunun resmen kadroya katılmasıyla birlikte sarı-kırmızılı ekibin forvet sayısı yediye yükseldi. Geçtiğimiz sezonlarda hücum bölgesinde alternatif üretmekte zorlanan Göztepe, yeni sezon öncesinde forvet hattında geniş bir oyuncu havuzuna sahip oldu.

“7 golcü bulunuyor”

Yeni transferler Armstrong ve Henrique'nin yanı sıra Juan, Janderson, Guilherme Luiz, Jeferson (Jeh) ve Sabra da mevcut kadroda yer alan hücum oyuncuları arasında bulunuyor. Forvet takviyelerini kısa süre içerisinde tamamlayan İzmir temsilcisinde bazı oyuncuların geleceği ise transfer gündeminde yer alıyor.

“Juan için Lille iddiası”

Göztepe'de özellikle Juan'ın transferiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fransız temsilcisi Lille'in Brezilyalı oyuncu için 15 milyon euro teklif ettiği, yönetimin ise bekleme kararı aldığı belirtildi. Juan'ın ilerleyen günlerde daha yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olabileceği ifade edildi. Öte yandan Jeferson'a Sırbistan ekibi Partizan'ın talip olduğu, Janderson ile de Brezilya kulübü Botafogo FR'nin ilgilendiği kaydedildi.