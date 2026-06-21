İzmir’in Süper Lig temsilcisi Göztepe, yeni sezonda golcü tercihlerini yine sambacılardan yaptı. Yaklaşık dört yıl önce Sport Republic şirketinin futbol şubesini devralmasının ardından transferde daha çok genç ve yetenekli isimlere yönelen Göz Göz ekibi, Brezilya’dan bu sürede tam 7 golcü aldı. Daha önce kadrosunda Brezilyalı Romulo, Juan, Emersonn, Janderson, Jeferson (Jeh) ve Guilherme Luiz’e yer veren Göztepe, son olarak yine Brezilya’nın Gremio takımından Andre Henrique ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadroya ilk Romulo katıldı

İzmir ekibi ilk olarak 2023-2024 sezonunun devre arasında renklerine Atletico Paranaense’den Romulo’yu kattı. Daha sonra Süper Lig’e çıkan Göz Göz, bu kez de kadrosuna Juan’ı dahil etti. Göz Göz’ün üçüncü Brezilyalısı ise Emersonn oldu. Romulo’yu 20+5 milyon euroya Alman ekibi Leipzig’e satan yönetim, Emersonn’u da 3 milyon euro karşılığında Fransız Toulouse’a gönderdi.

Henrique ile sözleşme imzaladı

Geçen sezon ise Göztepe bu kez Janderson’u takıma kattı. Yine aynı sezonun devre arasında iki sambacıyla daha anlaşan Göz Göz, Ponte Preta’dan Jeferson ve Ceara’dan Luiz’i renklerine bağladı. Yönetim son olarak da Gremio’dan Adre Henrique ile sözleşme imzaladı.