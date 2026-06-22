Son Mühür- Menemen Belediyesi yıl boyunca YKS sınav harçlarının ödenmesi, MEBGEM'de kesintisiz eğitim, on bin dijital eğitim paketi dağıtımı, kırtasiye destekleri, okullara çeşitli destekler, 35 ayrı branşta ücretsiz kültür sanat ve spor kursu gibi birçok hizmetiyle eğitim ve öğretim alanında fark yaratmaya devam ediyor.

Gençlerden ve velilerden Başkan Pehlivan’a teşekkür

Gerçekleştirilen eğitim yatırımları ve verilen destekler hakkında açıklama yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak, eğitim desteklerini en az temel belediyecilik hizmetleri kadar zaruri bir hizmet olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki insana yapılan her yatırım, yarınlar için yapılmış en büyük yatırımdır. Anaokulu sıralarından başlayarak, üniversite sıralarına ve hatta hayata atılmaya hazırlanan yeni mezunlara kadar çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim hayatı boyunca yalnız bırakmıyoruz.

Göreve başladığımız ilk günden bugüne maddi manevi hiçbir geri adım atmadan, her geçen yıl çıtayı bir adım daha yukarı çıkararak gerçekleştirdiğimiz eğitim yatırımlarımızın sonunda kazanan Menemen olacak. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Menemenli doktorlar, sporcular, mühendisler, sanatçılar, girişimciler ve nice başarılı gençler, hepimizi gururlandıracak." dedi.

Menemen Belediyesi'nin sınav günleri öğrenci ve velileri yalnız bırakmayışı, vatandaştan tebrik mesajlarıyla taçlandı. İşte o yorumlar;

Deniz Yaşar(18): Bugün çok heyecanlıyım. Sınav stresini aşmak için burada verilen destekten memnun kaldım. Koyundere'de oturuyorum. Üniversite sınavına hazırlanırken dijital eğitim paketi ve YKS sınav harcı ödemesinden faydalandım. Biz gençlere verdiği destekler için Başkanımız Aydın Pehlivan'a teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni hedefliyorum.

Sezen Öncel(18): Benim ikinci yılım. Geçen yıl da sınava girmiştim ama istediğim yere puanım yetmediği için bir yıl daha hazırlandım. Menemen'de yaşadığım için kendimi şanslı görüyorum. Burada eğitim destekleri çok daha fazla. Sabah kahvaltılığımızın bile düşünülmesi, bizlere verilen değeri gösteriyor.

Ali Tekin(20): Ben üniversite öğrencisi olmama rağmen bugün hem kendimi denemek hem de belki daha da iyi bir yeri kazanırım düşüncesiyle sınava giriyorum. İzmir'e İstanbul'dan geldim. Menemen'deki bu desteği çok başarılı buluyorum. Ailem burada olmadığı ve beni bekleyecek kimse olmadığı için yanıma telefon ve cüzdan almamıştım. Bu nedenle okul önünde kahvaltılık dağıtılmasından dolayı çok mutlu oldum. Çok Teşekkür ediyorum.

Muhammed Kaya(54): Kızımı sınava getirdim. Egekent-2'de oturuyoruz. Sınav merkezi olan Bakırçay Üniversitesi, İnşallah aynı zamanda kızımın kazandığı üniversite de olur. Menemen Belediyesi'nin eğitim desteklerini biliyorduk ama sınav hazırlık yılında aynı zamanda görüp yaşamış olduk. Sınav harçlarının bile belediye tarafından ödenmesi bana göre kıymetli bir destek. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.

Fatma Demir(41): Bugün oğlumuz da biz de heyecanlıyız. Az önce sınava uğurladık. Biz Menemen'de oturmuyoruz ama sınav için buraya geldik. Açıkçası Menemen Belediyesi'nin bugün burada bu kadar büyük bir alanda, kalabalık bir şekilde insanlara yardımcı olacağını görmeyi beklemiyordum ve şaşırdım. Bu nedenle tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.