Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde 2025-2026 sezonunda play-off yarı final serisinde mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, Bandırma Bordo Basketbol’a serinin üçüncü maçında 82-65’lik skorla mağlup olarak elendi. Göz-Göz, kuruluşunun 100. yılında şampiyon olarak TBL’ye çıkarken ilk sezonunda yarı final oynama başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılıların kaptanı Fatih Cantitiz, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunurken bu sezonun bir fragman olduğunu, önümüzdeki sezon ise taraftarlara şampiyonluk filmini izleteceklerini belirtti. 34 yaşındaki tecrübeli basketbolcu sezonu değerlendirirken; tarihe geçen 8 periyotluk efsane maçı Son Mühür’e anlattı. Gençlere rol model olan Fatih Cantitiz, genç basketbolculara önemli mesajlar verdi.

“Kaptan Cantitiz, yarı final serisini değerlendirdi”

Türkiye Basketbol Ligi’nde yarı final serisini değerlendiren Göztepe Spor Kulübü’nün kaptanı Fatih Cantitiz, “Serinin ilk maçını yaklaşık 36 dakika önde oynadık fakat sonunu getiremedik ve İzmir’e 1/0 geriye düşmüş olarak geldik. Kaybettiğimiz maçtan aldığımız dersler ve taraftarımızın desteği ile kazanıp seriyi eşitledik ve Bandırmaya kolay geçiş şansı vermeyeceğimizin mesajını bu şekilde vermiş olduk ve seriyi son maça taşıdık. Bu tarz maçlarda her topun çok değerli olduğunu defalarca konuşup çalıştık fakat Bandırma’da kadro derinliği ve sahada istediklerini bizden daha fazla alan taraf olduğu için finali hak ettiler. Bizde her zaman son topa kadar mücadele eden takım kimliğimizi sonuna kadar sahaya yansıtmaya çalıştık. Rakibimize karşı gücümüz yetmedi. Bandırma takımını şampiyonluk yolunda özellikle finaller öncesi zorlu bu seri ile iyi hazırladığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“8 periyot ile basketbol tarihine geçtik”

TBL’de Play-off çeyrek final serisinde OGM Ormanspor ile 8 periyotluk tarihi maça çıkan sarı-kırmızılıların kaptanı Cantitiz, “Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yılında Türkiye Sigorta Basketbol Ligine şampiyon olarak katılma başarısı gösterdi ve birinci ligdeki ilk senesinde play-off’da yarı final oynadık. Sezon başında dar rotasyon ve mücadeleci bir ekip ile lige giriş yaptık ve bunu sezon sonuna kadar ispat ettiğimizi düşünüyorum. Kaptanlığını üstlendiğim bu ekipte benden bekleneni sonuna kadar vermeye çalıştım. Ligin marka değerinin ne kadar geliştiği ve buna katkı sağladığımızı, Orman Spor ile oynadığımız çeyrek final serisinde ilk maçı 6, ikinci maçı sekiz periyot oynayarak geliştirdiğimizi düşünüyorum. Tarihi maçta o kadar tartışmalı ve yorumlanacak pozisyonlar yarattık. Bizleri her maç takip eden fakat serinin sekiz periyot oynanan ikinci maçında işleri olduğu için maça devam edemeyip TV’yi kapatmak zorunda olan arkadaşlarım maç sonunda beni aradı. Uzatmalarda Tuna han ile yazı tura atalım diye şakalaşmıştık ve bu şaka çok fazla tekrarladı. Neyse ki sıkılmaya başlamadan kazanan taraf biz olduk. Hayatımda hiç 56 dakika oynamamıştım ve bu kadar inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“Belirli bir süre dinleneceğim”

Kaptan Cantitiz, “Benim için çok uzun ve yorucu ve dönemsel performans olarak güzel sonuçlar aldığım bir sezon oldu. iki sezondur çok fazla süre alarak oynadım şimdi sezon bitti ve artık hayalini kurduğum şekilde en azından bir süre evime gidip dinlenmeye ve tatil yapmaya ihtiyacım var. Sonrasında sıfırdan çalışmalara başlayarak özellikle fiziksel ve basketbol olarak geliştirmek istediğim noktalara yoğunlaşacağım. Bana göre basketbolda mutluluk ve takım olma soyunma odasından başlar bende burayı elimden geldiğince güzelleştirmeye çalışıyorum. Kulübümüzde bu konuda bizlere oldukça yardım ediyor ve birinci ligdeki en iyi soyunma odalarından birine sahibiz diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Gençlere rol model olduğumu düşünüyorum”

Göztepe Spor Kulübü’nün genç basketbolcularına her zaman örnek olduğunu belirten tecrübeli basketbolcu, “Genç arkadaşlarıma; onların yaşlarındayken bana nelerin yanlış ya da eksik yapıldığını hatırlayarak yaklaşıyorum. Bu anlamda onları salona gelmek için zorlayan değil daha fazla çalışıp yol gösteren olmaya çalışıyorum. Böylelikle hem kendim faydasını görüyor hem de onlar güzel bir rol model olduğumu düşünüyorum. Kariyerimde başlarına gelebilecek bütün hataları defalarca yaptığım için iletişim kurma tüm olumsuzlukları çözme konusunda gençler için profesör sayılabilirim” dedi.

“Fragman bitti, film başlıyor”

Bu sezon fragman olarak taraftarlarımıza lige ısınan ve son topa kadar mücadele eden bir Göztepe izlettik. Artık fragman bitti gelecek sezon şampiyon Göztepe takımını izleyecekler. Şampiyonluk filminde yer almak isteyen tüm taraftarlarımızı sezon başından itibaren bütün maçlarımıza bekliyoruz siz sahayı doldurun bizde sizlere kupayı getirelim. Yeni sezondaki ilk med-cezir şarkısında görüşmek ümidiyle” dedi.

“Aksoy ve Berk’e teşekkür ediyorum”

Köklü ve büyük bir camiada kaptanlık yapmaktan gurur duyduğunu söyleyen deneyimli basketbolcu Cantitiz, “Göztepe Spor Kulübü’ne gelmemdeki en önemli nedenlerden biri olan ve böyle büyük bir camiada kaptanlık yapma fırsatı sunan, sürece inanan genel menajerimiz Onur Cumhur Aksoy’a devamında basketbol olarak dinlemekten keyif aldığım ve bana bu konfor alanını oluşturan ileride çok fazlasıyla ismini duyacağımız şu anda milli takımda görev yapan antrenörümüz Nehir Berk hocamıza fazlasıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak bana duygularımı ve düşüncelerimi belirtme fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” diye sözlerini sonlandırdı.