Sigorta poliçeleri kapsamında gerçekleştirilen hasar tespit işlemleri, 1 Temmuz itibarıyla tamamen bağımsız ve bilgisayar destekli bir platforma taşınıyor. Sürücülerin kaza sonrası muhatap olacağı süreçler artık kişisel kararlarla değil, algoritmik bir adalet sistemiyle yönetilecek.

Algoritmik yetkili atamaları ile şeffaflık sağlanıyor

Önceki dönemlerde İzmir yollarında yaşanan kazaların ardından dosyaları inceleyecek kişilerin atanması manuel olarak yapılıyordu. Bu durum, çeşitli yönlendirmelere açık bir yapı oluşturuyor ve görevlendirilen yetkililerin aynı tür hasarlara farklı bedeller çıkarması poliçe sahipleri arasında ciddi bir güvensizlik yaratıyordu. Uzun süren dosya incelemeleri ve haksız değer biçme tartışmaları yeni dijital altyapı ile tarihe karışıyor. Sistem, atamaları saniyeler içerisinde ve tamamen rastgele bir şekilde gerçekleştirecek. Atanan uzman, harici hiçbir görüşe başvurmadan sadece mevcut dijital veriler ışığında karar verecek.

Kırk bin lira barajı ve finansal standartlar

Yeni sistemin devreye girme koşulları, ortaya çıkan zararın maddi boyutuyla doğrudan ilişkilendirildi. Yayınlanan kurallara göre, kaza yapan araçlardaki onarım faturasının minimum 40 bin lirayı bulması halinde elektronik otomatik atama sistemi zorunlu olarak kullanılacak.

Güven sorunları bitiyor, servis süreçleri hızlanıyor

• Yeni karar mekanizması tamamen izole ve şeffaf bir şekilde çalışıyor.

• İzmir’deki araç sahipleri ve sigorta acenteleri arasındaki güvensizlik ortamı dağılacak.

• Tutar, sistem tarafından bağımsızca belirlenecek.

• Onarım talimatı, aynı ağ üzerinden yetkili servis noktalarına anında iletilecek.

• Hızlandırılmış veri akışı sayesinde araç sahipleri araçlarını daha hızlı teslim alacak.

• Araç sahipleri günlük hayattaki zaman kayıplarından kurtulacak.