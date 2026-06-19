Yeni sezon hazırlıklarını ve kadro yenileme çalışmalarını hızlandıran Göztepe'nin hazırlık kampı programı netlik kazandı.

İlk etap Urla'da başlıyor

1 Temmuz tarihinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sahaya inecek sarı-kırmızılılar, 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Ekip Temmuz ayının ilk iki gününde sağlık sponsoru olan Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçecek.

İkinci durak: Slovenya kampı

Göztepe kafilesi 8 Temmuz'da Slovenya'ya hareket edecek. Slovenya'nın Bled kasabasında ikinci etap çalışmalarına başlayacak İzmir ekibi 26 Temmuz'a kadar yurt dışında kalacak.

Sarı-kırmızılı ekip Slovenya'da 3 ya da 4 hazırlık maçı oynayacak. Göz-Göz'ün özel maç programı ise henüz netleşmiş durumda değil, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, U19 Gelişim Ligi'nde UEFA Gençlik Ligi'ne katılan U19 Takımı'ndan da genç oyuncuları kampa dahil edecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Göz-Göz, İngiltere Championship ekibi Bristol City'den 22 yaşındaki İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ile sözleşme imzaladı.