Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, Hentbol Süper Lig’de bu sezon üst sırlarda yer alarak play-off hedefliyor. İzmir temsilcisi, 25 senedir hentbol branşını başarılı bir şekilde yönetiyor. 2026-2027 sezonunda hem erkekler hem kadınlar kategorisinde yer alan sarı-kırmızılılar iki kulvarda büyük başarılara imza atmak istiyor. Göztepe, iç ve dış transferde hareketli günlerden geçerken üst üste yaptığı transferler ile taraftarlarını heyecanlandırıyor. İzmir ekibi, son olarak Sümeyye Çolak ile anlaştı. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Göztepe’nin gücüne güç kattı. Göztepe Hentbol resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hoş Geldin Sümeyye Çolak. Sağ kanat pozisyonunda oynayan 1998 doğumlu oyuncu Sümeyye Çolak ile bir sezonluk sözleşme imzaladık.Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Sümeyye” ifadelerine yer verdi. Göztepe Spor Kulübü’nün hentbol şube başkanı Emre Artkıy, transferlerden memnun olduğunu, önümüzdeki sezon sporseverlere çok farklı bir Göztepe izleteceklerini söyledi.

Muhabir: Hüseyin Demir