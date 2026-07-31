Süper Lig maratonu için geri sayım sürerken Göztepe, transfer piyasasını hareketlendirecek hamlelerini peş peşe patlatıyor. Brezilyalı yıldızı Juan’ı 15 milyon euro artı bonuslar gibi rekor bir bonservisle CSKA Moskova’ya satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, golcü boşluğunu yerli bir isimle doldurdu. İzmir ekibi, Sivasspor’un 27 yaşındaki forveti Bekir Turaç Böke ile el sıkıştı ve pazarlıklar noktalandı.

Musah Mohammed takasta kullanılacak

Göz-Göz bu transferi sadece nakit parayla bitirmedi. Kulüpten sızan bilgilere göre, geçen sezonun devre arasında Bodrum FK’dan kadroya katılan Ganalı defansif orta saha Musah Mohammed takas formülüyle Sivasspor’a gönderilecek.

Kariyerinde alt liglerden basamakları tek tek tırmanan, Denizlispor’daki çıkışının ardından Süper Lig arenasına adım atan Bekir Turaç, geçen sezon 1. Lig’de çıktığı 29 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Daha önce Bodrum FK’dan Ali Habeşoğlu ile de temas kuran İzmir temsilcisi, tercihini Bekir’den yana kullandı. 27 yaşındaki santrfor; Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos, Sonko Sundberg ve Luka Gugeshashvili hamlelerinin ardından kulübün bu yaz dönemindeki altıncı transferi unvanını aldı.

Gürsel Aksel’de veda

Kadroya yapılan takviyelerin yanı sıra sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir diğer gelişme ise statta yaşanacak. Yeşil sahalara 37 yaşında veda ederek Stanimir Stoilov’un teknik ekibine katılan kaptan İsmail Köybaşı için jübile maçı planlanıyor.

Resmi açıklama henüz yapılmasa da Göztepe, 8 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Trabzonspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. 2022 yılında Trabzonspor formasıyla şampiyonluk kupasını kaldıran tecrübeli ismin bu özel gecesi için son sözü teknik patron Stoilov söyleyecek. 17 Ağustos’ta başlayacak lig maratonu öncesi taraftarının huzuruna çıkacak olan Göz-Göz, hem yeni transferlerini vitrine çıkaracak hem de emektar kaptanına unutulmaz bir veda yaşatacak.