Son Mühür/Hüseyin Demir- Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, sezonun başlamasına kısa bir süre Slovenya’da hazırlık kampına devam ediyor. 2026-2027 sezonuna Avrupa hedefiyle başlayan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde hazırlık maçlarıyla eksiklerini gören İzmir temsilcisi üçüncü maçında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Dhafra karşısında sahaya çıkıyor. Göztepe- Al-Dhafra maçı bugün saat 18:00’da başlayacak. B4Slovenia Youtube kanalından Göztepeli taraftarlar maçı izleyebilecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar merakla ve heyecanla maç saatini bekliyor.

“Göztepe, Al-Dhafra karşısında sahaya çıkıyor”

İlk maçında galibiyet alan Göz-Göz, üçüncü maçında mutlak galibiyet istiyor. FC LNZ Cherkasy ve HNK Gorica takımlarını 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Yeni transferlerin takıma dahil olmasıyla takımın kimyasını ve uyumunu sağlayan Stoilov, sol bek pozisyonuna veya stoper pozisyonuna oyuncu arıyor. Hazırlık maçlarında takımın eksiklerini raporlayan Göztepeli teknik ekip savunma hattını güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon savunmada Heliton, fiziksel gücüyle İzmir temsilcisinde önemli rol ve görevde bulundu.

Yine aynı kalitede ve potansiyelde bir oyuncunun transfer edilmesi bekleniyor. Göztepe Spor Kulübü-Al Dhafra maçında teknik direktör Stanimir Stoilov’un ilk 11’de değişiklik yaparak rotasyon yapmayı düşünüyor. Deneyimli Bulgar antrenör yeni sezondan önce takımdaki herkese hazırlık maçlarında şans vermek istiyor.