Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, futbol branşının yanında diğer branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. İzmir temsilcisi 19 olimpik branşla geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Onursal Başkan Mehmet Sepil, salon ve tesisleşme konularında önemli adımlar atarak İnciraltı tesislerini hayata geçirmek istiyor. Olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz ve ekibi spor okulunu büyütmeye faaliyetlerine devam ediyor.

“Göztepeli minik sporculardan büyük başarı”

Niğde'de düzenlenen Sutopu U14 Kızlar Yarı Finallere Yükselme Play-Off müsabakalarında Göztepe, play-off etabını namağlup bitirerek ilk sırada finallere yükselme başarısı gösterdi. Göztepe Spor Kulübü Olimpik Branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, “Takımımızı tebrik ediyor, finallerde başarılar diliyoruz. Bizleri şanlı Göztepe’mizi yine gururlandırdı” dedi. Göztepe Spor Kulübü’nün A takımını örnek alan sporcular İzmir’in gururu oldu. Sarı-kırmızılıların A takımı bu sezon hem Avrupa’da hem Türkiye’de şampiyon oldu.

Göztepe Spor Kulübü’nün maç sonuçları şu şekilde:

Göztepe 8-3 Nevşehir Bld.

Göztepe 25-3 Dalton Koleji

Göztepe 26-0 Keçiören Bağlum

Göztepe 19-0 Hatay Yıldızlar

⁠Göztepe 10-6 Nevşehir Bld.