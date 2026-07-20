Orta Doğu coğrafyasındaki sıcak saatler ve Hürmüz Boğazı nakliye hatlarındaki belirsizlikler, ham petrolün varil fiyatını zirveye taşıdı. Doğal olarak iç piyasada benzin 2 lira 69 kuruş, motorin ise 3 lira 12 kuruş zamlandı. İzmir gibi büyük metropollerde her gün işe gidip gelen milyonlarca sürücü için bu zamlar çok ağır bir yük demek. Neyse ki devreye sokulan vergi ayarı, bu devasa maliyet artışının yaklaşık yarısını absorbe etti. Özel Tüketim Vergisi'nden yapılan bu kesinti, toplu taşıma maliyetlerinin ve servis ücretlerinin hemen fırlamasının önüne geçen en büyük bariyer oldu.

Milyonlarca Lira Pompaya Yansıtılmadı

Yapılan somut hesaplamalara bakıldığında, vergi feragatinin boyutu daha iyi anlaşılıyor. İzmir'deki bir sürücü istasyona yanaşıp 50 litrelik bir motorin deposu doldurduğunda, normalde ödemesi gereken tutardan 156 lira daha az ödedi. Benzinli araç kullananlar için ise bu avantaj depo başına 135 lira olarak yansıdı. Türkiye genelindeki toplam araç yoğunluğu ve günlük tüketim miktarı baz alındığında, devletin ÖTV indirimleri yoluyla vatandaşa sağladığı günlük katkı tam 240 milyon lirayı buldu.

Kritik Tarihler Açıklandı: Sistem Bitiyor

• Mevcut yasal mevzuata göre koruma kalkanı kısa ömürlüdür.

• Resmî Gazete’de ilan edilen karara göre, fiyat artışlarının yarısını karşılayan sistem 31 Temmuz’a kadar devam edecek.

• Ağustos ayında destek oranı %25’e düşürülecek ve iki ay bu şekilde devam edecek.

• 1 Ekim 2026’da eşel mobil sistemi tamamen kaldırılacak.