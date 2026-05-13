İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve firari şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla titiz bir çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı saptanan ve uzun süredir aranan 38 yaşındaki C.B.'nin gizlendiği adres belirlendi. Belirlenen ikamete gerçekleştirilen ani baskında, hedefteki şahıs C.B. ile birlikte yanında bulunan M.A. (43) polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan C.B.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, şahsın uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 5 ayrı dosyası olduğu, ayrıca hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin saklandığı evde yapılan detaylı aramalarda ise 3 ayrı kap içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 2 kilogram skunk maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 222 bin 300 TL nakit para ele geçirildi. Emniyete götürülen iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.