İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yaklaşan sıcak hava dalgaları ve artan yangın riskine karşı teyakkuz seviyesini en üst düzeye çıkardı. Bu kapsamda, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi koordinesinde düzenlenen "2026 Yılı Orman Yangını Tatbikatı", saha ekiplerinin nefes kesen mücadelesine sahne oldu.

Zorlu senaryolar test edildi

Yangın sezonuna hazırlık stratejilerinin temel taşını oluşturan tatbikatta, olası bir yangın anında ekiplerin müdahale hızı, stratejik koordinasyon gücü ve saha refleksleri en zorlu senaryolar üzerinden test edildi. Karadan ve havadan eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, birimler arasındaki iletişim trafiği ve teknolojik ekipmanların etkin kullanımı mercek altına alındı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın başarıyla icra edildiği ve tüm birimlerin olası afet durumlarına karşı görev bilincinin tam olduğu vurgulandı. İzmir ve çevresindeki yeşil dokuyu korumak adına icra edilen bu saha uygulamasıyla, ekiplerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak sezona hazır oldukları gösterildi.