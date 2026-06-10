Son Mühür/Hüseyin Demir Hentbol 1.Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Gonca Nahçıvanlı, Soh Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Sezon değerlendirmesini yapan tecrübeli antrenör, taraftarlara ve camiaya önemli mesajlar iletirken altyapıdan milli takıma giden sporcular için gurur duyduğunu söyledi. 2002 yılında kurulan Göztepe Hentbol Şube, önümüzdeki sezon hem erkekler hem kadınlar kategorisinde Süper Lig’de mücadele edecek. Göz-Göz’ün çeyrek asırlık hentbol serüveninde yer alan deneyimli antrenör Gonca Nahçıvanlı, hentbolun gelişimi için toplumun tabanına yayılması gerektiğini belirtti.

“Sürdürülebilir ve gerçekçi planlar”

1.Lig’den şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Göztepe Spor Kulübü’nün erkek hentbol takımının başantrenörü Gonca Nahçıvanlı, “Kulüp ve camia olarak her zaman Süper Lig’i hedefledik. Çalışmalarımızı, müsabakalarımızı bu ciddiyette yüksek hedefler doğrultusunda gerçekleştirdik. Sezon boyunca da hedefimize motive olarak planlarımızı adım adım uyguladık. Sonunda da hak ettiğimiz Süper Lige tekrardan geri döndük. Bu takımın başantrenörü olarak benim için tatmin edici bir sezon oldu. Öncelikle hedefimiz Süper Lig’de kalıcı olabilmek. Sürdürülebilir ve gerçekçi planlamalarla takımımızı daha iyi başarılara taşımak istiyoruz. Süper Lige çıkma yolculuğumuzda olduğu gibi burada da planlı ve ortak bir inançla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

“Taraftarlarımız en büyük desteğimiz”

Göztepe camiasına ve taraftarlarına önemli açıklamalarda bulunan Nahçıvanlı, “Süper Ligdeki takımları ve oyuncuları düşündüğümde rekabet ve mücadelenin yüksek olduğu bir arena olduğunu söyleyebilirim. En iyilerin yer aldığı bu organizasyonda sarı-kırmızılılar olarak mücadelemiz, taraftarımız ve coşkumuz ile renk katacağımızı düşünüyorum. Göz-Göz taraftarı her zaman bizlerin yanında son topa kadar desteği ve heyecanıyla eşlik etti. Önümüzdeki sezon Süper ligde onların desteğine ve coşkusuna daha çok ihtiyacımız olacak. Bu uzun yolculukta maçlarda taraftarlarımızı yanımızda görmek bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır“ şeklinde konuştu.

“Göztepe’nin milli gururları”

Altyapıdan yetişen milli oyuncuların ay-yıldızlı formayı giymelerinden gurur duyduklarını belirten başantrenör Nahçıvanlı, “Öncelikle sporcularımızın ve antrenörümüzün milli takımda yer alması kulübümüz için gurur kaynağı oldu. Genç sporcularımızın ay-yıldızlı formayı giymesi gelişimleri ve kariyerleri açısından büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz; günlük başarı ve madalya almaktansa genç sporcularımızı A takım seviyesine çıkarabilmek ve Göztepe forması ile o ligde mücadele edebilmelerini sağlamak. A takım ile düzenli antrenman yapmaları onların gelişimi açısından büyük fayda sağladı. Bence başarının anahtarı takımdan yönetime kadar bütün olabilmek. Bu süreçte yönetimin arkamızdaki desteği ve inancı takımı ve motivasyonumuzu besledi. Özellikle Başkan Emre Artkıy’ın hentbol geçmişi ve bu sebeple hentbola gönül vermesi bizi öteye taşıma konusunda önemli bir faktör oldu” ifadelerini kullandı.

“Vizyoner ve yenilikçi”

Oyunculuk ve antrenör kariyerinde vizyoner görüşü yenilikçi bakışıyla hentbolumuza değer katan Nahçıvanlı, “Her antrenör gibi en büyük hedefim şampiyonluk. Fakat bu yolda asıl istediğim vizyoner ve yenilikçi bir antrenörlük anlayışı ile hentbol dünyasına katkı sağlayabilmek. Oyunculuk kariyerimde olduğu gibi antrenörlük kariyerimde de kulüp ve oyuncularla dinamik bir iletişime sahip olmayı, hem kendi gelişimime hem de takımın gelişimine katkı sağlamayı hedefledim. Bundan sonraki hedeflerim de bunlardır” dedi.

“Hentbol tabana yayılmalı”

Türkiye’de hentbolun gelişimine yönelik öneri ve tavsiyelerde bulunan Gonca Nahçıvanoğlu, “Öncelikle 1976 federasyon kuruluşumuzdan bu yana hentbol sporunun gelişimi için emek veren ve bu uğurda çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Federasyon ve kulüplerin branşımızın tanıtılması ve popülerliğinin arttırılması için yaptığı çalışmaları çok faydalı buluyorum. Lakin ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumlar ve pandemi sonrası oluşan şartlar maalesef bizim de biraz imkânlarımızı daralttığını düşünüyorum. Hentbol sporunun tabana yayılmasını sağlamalı, salonlardansa sokaklara, okul bahçelerine ve parklara inerek çocuklara hentbol branşını tanıtmak ve sevdirmenin yollarını aramalıyız. Ayrıca medya yoluyla farklı projelerle hentbol branşının görünürlüğü artırılmalıdır. Bu güzel sohbet için size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum” diye sözlerini sonlandırdı.