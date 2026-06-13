Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir temasları kapsamında Selçuk Efes Havalimanı’nda düzenlenen ‘Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında’ programına katıldı. Ege ve Akdeniz bölgelerinin yaz aylarında yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı en hassas bölgelerin başında geldiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, yangınla mücadele bütününde teknolojiyi, kara ve hava gücünü en üst seviyeye çıkardıklarını duyurdu.

Hava ve Kara Gücünde Büyük Artış

Yangınları çıkmadan önlemek ve ilk müdahaleyi en hızlı şekilde yapabilmek adına filonun ciddi oranda büyütüldüğünü ifade eden Bakan Yumaklı, şu verileri paylaştı:

Geçtiğimiz yıl 146 olan hava aracı sayısı bu yıl 161’e yükseltildi. Yeşil Vatan, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA (İnsansız Hava Aracı) ile havadan korunacak. Bu filo, tek seferde 462 ton su atma kapasitesine sahip. Mücadelede görev yapan toplam araç sayısı 5 bin 339’dan 5 bin 550’ye çıkarıldı. Arazöz sayısı bin 930’a ulaştırılırken, sahada aktif kullanılan su havuzu ve gölet sayısı ise yeni yatırımlarla 4 bin 852’ye ulaştı. Teşkilattaki profesyonel personel sayısı 3 bin kişi artırılarak 28 bine çıkarılırken, gönüllü ordusu da 138 bin kişiye ulaştı.

Yangınlar Yapay Zekayla 7 Gün Önceden Okunuyor

Türkiye'nin teknolojiyi en etkin kullanan ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, dijital dönüşümde yeni bir çağ başlattıklarını belirtti. 2026 yılı itibarıyla yapay zeka destekli yangın risk haritalarının aktif olarak kullanıldığını açıklayan Yumaklı, "Bu haritalar; sıcaklık, rüzgar, nem, topoğrafya ve kuraklık gibi parametreleri analiz ederek yangın riskini 7 gün önceden tahmin ediyor. Artık sadece müdahale etmiyoruz, riski önceden okuyoruz" dedi. Ayrıca tüm orman yollarının navigasyon sistemine aktarıldığını ve arazözlere meteorolojik anlık veri ölçen akıllı sensörler takıldığını sözlerine ekledi.

"Yangınların Yarısından Fazlası Orman Dışı Kaynaklı"

Orman yangınlarıyla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu:

"Geçen yıl çıkan orman yangınlarının neredeyse yarıdan fazlası ormanlık alanların dışında meydana geldi. Lütfen anız yakmayalım, izmarit atmayalım ve şüpheli bir duman gördüğümüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim."

Programa katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, orman teşkilatının gücüne güç kattığını ve her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtirken; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise yerel yönetimlerin çöp toplama ve temizlik gibi çevre temizliği hususlarında daha titiz davranarak yangın risklerini azaltması gerektiğinin altını çizdi.